Grávida morre após ser infetada com novo coronavírus em festa surpresa

Uma mulher grávida, de 31 anos, morreu com Covid-19 em Anapolis, no Brasil, após ser infetada com o novo coronavírus numa festa surpresa de chá de bebé, preparada pelas amigas.

Camila Graciano, professora, tinha tomado todas as medidas de prevenção e de segurança e, com medo da Covid-19, tinha estado desde o início da pandemia em absoluto isolamento.

As amigas e colegas da escola onde Camila trabalhava, que notavam a professora triste, quiseram animá-la e, por isso organizaram uma festa surpresa de chá de bebé, para assinalar o oitavo mês de gravidez de Camila. A festa revelou-se fatal para a brasileira.

Uma das amigas que foi ao pequeno evento, onde foram tomadas muitas medidas de segurança e prevenção, estava com Covid-19 e não sabia (estava ainda assintomática). Acabou por infetar Camila com o novo coronavírus.

"Pouco depois ela piorou e começou a ter sintomas e contou a todos os convidados. Infelizmente a minha irmã foi uma das pessoas infetadas", conta o irmão de Camila, Daniel Hélio Ambrósio.

Três dias depois da festa, Camila foi levada de urgência para o hospital. Com a maioria dos hospitais sem camas disponíveis, a família revela que foi muito difícil encontrar uma unidade de cuidados intensivos que recebesse a brasileira.

Para salvar o bebé, os médicos foram obrigados a induzir o parto, temendo que Camila não sobrevivesse. Após o parto, a mulher começou a recuperar e a família ainda teve esperança. "Logo após dar à luz a condição dela melhorou muito. Até os médicos disseram para termos fé", conta o irmão.

Mas, na passada sexta-feira, a Covid-19 ganhou força e matou Camila, que estava com os pulmões seriamente afetados. A recém-mamã mal chegou a ver a filha bebé.

"Graças a Deus que a minha sobrinha está bem. Respira sozinha na incubadora, não precisa de oxigénio", conta o irmão de Camila. A bebé está ao cuidados dos médicos e não está infetada com Covid-19, numa altura em que a família ainda está a cumprir os 14 dias de isolamento profilático.