Grupo de mergulhadores faz buscas em lago perto da casa onde Émile desapareceu em França

Um grupo de mergulhadores está a realizar buscas numa lagoa perto da casa onde desapareceu o pequeno Émile, em França, segundo o jornal francês Le Fígaro.Até ao momento, não há novas informações sobre o paradeiro da criança. As buscas deverão ser rápidas e servem apenas para dar continuidade à investigação em curso.Apesar da investigação, as causas do desaparecimento do menino de dois anos e meio continuam a ser um mistério.Émile desapareceu no dia 8 de julho quando estava na casa dos avós na aldeia Le Vernet, em França.