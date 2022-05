Guarda prisional ajuda homicida a fugir de cadeia nos EUA e momento é registado pelas câmaras de videovigilância

Casey White, acusado de homicídio, para fora do estabelecimento prisional. As imagens foram

Casey White

As imagens das câmaras de videovigilância de uma prisão do Alabama, nos Estados Unidos da América, mostram uma guarda a escoltardisponibilizadas pelas autoridades norte-americanas.Estas gravações mostram a última vez que ambos, considerados armados e perigosos, foram vistos. O casal, suspeito de ter uma "relação especial", continua em fuga.Casey White, de 38 anos, está acusado de um homicídio em setembro de 2020 e já cumpriu pena por uma onda de crimes em 2015, incluindo invasão de domicílio e roubo de carros. O recluso foi visto pela última vez na sexta-feira a sair da prisão em Muscle Shoals, Alabama, cerca de 100 quilómetros a oeste de Huntsville.Em conferência de impresa, as autoridades referem quefoi algemado pela guarda prisional Vicky White, de 56 anos, que supostamente o iria transportar num carro de patrulha da prisão para o tribunal da cidade para uma avaliação psicológica.As autoridades perceberam que os dois tinham desaparecido depois do carro patrulha ter sido encontrado num parque de estacionamento de um centro comercial. Mais tarde, o reponsável recebeu a informação de que o recluso e a guarda prisional tinham mudado para outro carro.As autoridades admitiram a possibilidade de Vicky White ter ajudado a libertar o recluso sob coação e de que poderá estar em perigo.