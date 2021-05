Guterres alerta para crise "descontrolada" e pede fim da violência no Médio Oriente

O conflito israelo-palestiniano pode transformar-se numa crise "descontrolada" humanitária e de segurança, com consequências extremas em toda a região do Médio Oriente, alertou hoje o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), descrevendo um cenário "chocante".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu, numa reunião virtual de urgência do Conselho de Segurança da ONU dedicada ao Médio Oriente, uma "carnificina" e hostilidades "terríveis", considerando que a violência "empurra para mais longe o horizonte de qualquer esperança de coexistência e paz".

"Reunimo-nos durante a escalada mais séria [no conflito] entre Gaza e Israel em anos", começou por dizer o secretário-geral da ONU, que expressou profunda preocupação com os "violentos confrontos entre as forças de segurança israelitas e civis palestinianos em toda a Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental".