Natal na Bélgica limitado a 4 convidados em casas com jardim e só um pode usar a casa de banho

À medida que o Natal se aproxima, vão sendo conhecidas as restrições dos países para a época de festas. Na Bélgica já foram anunciadas as regras para este dia e podem ser polémicas.Segundo o ministro do interior belga Annelies Verlinden, é permitido convidar no máximo quatro pessoas mas só se for no jardim ou quintal da casa e idas à casa de banho? Só um dos convidados está autorizado a aceder à casa de banho da habitação.Isto é permitido se o grupo conseguir manter a distância física e as regras sanitárias forem cumpridas. Adicionalmente, o jardim ou quintal terá de ter acesso direto, evitando a passagem de convidados pelo interior da habitação.De acordo com o The Brussels Times, a única pessoa autorizada a ir à casa de banho é um membro da família próximo do dono da casa com quem respeitar a distância ou medidas sanitárias não seja necessário. Os restantes não devem agarrar nada para comer nem usar a casa de banho.