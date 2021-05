Hamas anuncia disparo de 'rocket' sobre segundo maior aeroporto de Israel

O movimento islamita Hamas anunciou hoje ter lançado um enorme 'rocket' de 250 quilos em direção ao segundo maior aeroporto de Israel, tendo apelado às companhias aéreas para suspenderem todos os voos com destino ao Estado hebreu.

Nas últimas horas, os voos com destino ao aeroporto internacional Ben Gurion na capital israelita, Telavive, foram desviados para o aeroporto de Ramon, perto de Eilat, na zona sul do país, local para onde o Hamas diz ter lançado este 'rocket' de grande potência.

O anúncio do lançamento do 'rocket' foi avançado pelo porta-voz do comandante das Brigadas al-Qassam (o braço armado do Hamas), Mohammed Deif, afirmando tratar-se de uma "retaliação" aos ataques israelitas.