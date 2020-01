Helicópteros largam comida para animais que estão a morrer à fome nos fogos na Austrália

Vários helicópteros estão a ser usados para alimentar os animais selvagens que estão a morrer à fome nos incêndios florestais na Austrália. O governo do estado australiano Nova Gales do Sul está a enviar milhares de quilos de batata-doce e cenoura.

O Serviço Nacional de Parques e Vida Selvagem da Nova Gales do Sul iniciou a "Operação Rock Wallaby" para proteger da melhor forma a natureza que está em risco. Na semana passada, o Serviço Nacional esteve a recolher alimentos para alimentar os cangurus que estão nos vales de Capertree e Wolgan.

Operation Rock Wallaby - #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei