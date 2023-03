Herdeira do trono de Espanha terá formação militar "muito intensa"

A princesa Leonor, de 17 anos e alegada herdeira do trono espanhol, vai realizar três anos de treino militar a partir de agosto, informou, na terça-feira, a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles.De acordo com a agência Reuters, a monarquia espanhola está a lutar para reparar a sua imagem após uma série de escândalos na última década, principalmente ligados ao antigo rei Juan Carlos, que abdicou em 2014 a favor do filho, o rei Felipe."Como em todas as monarquias parlamentares (o herdeiro) tem de ter um passado militar e uma carreira militar", disse Robles. "No momento ideal, o comandante-chefe das forças armadas será uma mulher e nos últimos anos temos feito um esforço muito importante para incorporar as mulheres nas forças armadas", acrescentou.A filha mais velha de Felipe, Leonor, que terminará um curso de dois anos no UWC Atlantic College, no País de Gales, dentro de alguns meses, faz 18 anos em outubro. Está em primeiro lugar na linha de sucessão, seguida pela irmã, Sofia, a menos que nasça um herdeiro masculino.A princesa receberá o seu primeiro ano de formação na Academia Militar do Exército, em Saragoça, depois frequentará uma escola naval e terminará os seus estudos na Academia Aérea Geral.O governo e a Casa Real acordaram que a formação militar "muito intensa" precederá os estudos universitários, seguindo os passos do pai nos anos 80.Juan Carlos abdicou do trono devido a um caso de fraude fiscal que envolveu membros da família real e na sequência de um escândalo sobre uma viagem de caça ao elefante em África, numa altura em que Espanha atravessava uma profunda crise de recessão.O antigo monarca vive, atualmente, em Abu Dhabi, desde agosto de 2020, quando deixou o país depois de terem sido abertas várias investigações em Espanha e na Suíça sobre alegadas fraudes. As investigações foram posteriormente abandonadas.