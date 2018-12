Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herói luso salva polícia de ser linchado na rua durante protesto

Miguel Paixão viu um agente caído e atacado por manifestantes e foi ajudá-lo.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:13

Um lusodescendente salvou um polícia que estava a ser agredido junto ao Arco do Triunfo durante os protestos de sábado, em Paris. Miguel Henriques Paixão frisa que apoia os ‘coletes amarelos’ mas decidiu agir, porque recusa a violência gratuita.



"Vi vários coletes amarelos caídos e fui ajudá-los", contou à agência Lusa: "Um polícia estava a ser isolado, tinha caído e começaram a pontapeá-lo. Aí, eu nem pensei, disse a toda a gente à minha volta para parar de lhe bater e afastei-me com ele em segurança", contou.



Miguel Paixão foi identificado depois de o Sindicato da Polícia fazer um apelo na TV para saber quem era o manifestante que ajudou o agente. O gesto valeu-lhe o reconhecimento de alguns, mas também insultos nas redes sociais.



Afirma-se "enervado" com as acusações de que era um infiltrado da Polícia. "Trabalho numa fábrica, sou um colete amarelo normal", afirma o filho de portugueses, dizendo que protesta por "estar farto" de quem "vive às nossas custas [...] e não faz nada por nós".



Entretanto, o governo anunciou ontem o cancelamento definitivo do aumento dos combustíveis que esteve na origem dos protestos, isto depois de já ter anunciado na véspera a suspensão da medida por seis meses.



"É a prova de que estamos prontos para o diálogo", disse o PM Édouard Philippe.