Homem atira carro contra dois polícias junto ao Capitólio dos EUA

Um homem atirou esta sexta-feira um carro contra dois polícias do Capitólio, em Washington, matando um deles antes de ser abatido a tiro quanto tentava atacar outros com uma faca.A chefe da polícia do Capitólio, Yogananda D. Pittman, confirmou a morte de um dos agentes atropelados e também do suspeito e disse ontem que não eram conhecidos os motivos do ataque, mas não havia indícios "de estar relacionado com terrorismo".O incidente aconteceu junto a um posto de controlo do lado Norte do Capitólio, tendo o carro embatido com violência na barreira de segurança.Este ataque é o mais grave na sede do Congresso dos EUA desde a invasão violenta do edifício por parte de apoiantes do ex-presidente Donald Trump, no dia 6 de janeiro. Para já, não se conhece qualquer ligação entre os dois ataques, não havendo igualmente nada que aponte para que o alvo de ontem fossem os membros do Congresso, como foi o caso no dia 6.A presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, pediu para que as bandeiras sejam colocadas a meia haste em homenagem ao polícia morto.