Homem com cancro terminal mata filho para que mulher não tenha de o criar sozinha

Um homem diagnosticado com um tumor cerebral terminal matou o filho adolescente por achar que a mulher não seria capaz de o criar sozinho, após a sua morte. O crime ocorreu em Moscovo, na Rússia.Oleg Drachev, de 40 anos, também tentou esfaquear a esposa, mas esta conseguiu trancá-lo na casa de banho e pedir ajuda. Foi detido por suspeitas de assassinar o filho Ilya, de 13 anos, enquanto o menino dormia.A família era descrita como feliz e unida até o diagnóstico do cancro vir abalar a estrutura familiar. Drachev, engenheiro de profissão que anteriormente tinha servido o exército, passava muito do seu tempo livre com o filho.Em declarações às autoridades, o homem disse temer que ninguém pudesse substituí-lo na vida do filho, e que a sua esposa não fosse capaz de pagar as despesas familiares.