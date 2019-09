Sargento do Exército na reforma mata a mulher e suicida-se em Setúbal

Um sargento do Exército na reforma matou a mulher e suicidou-se, na manhã deste sábado, na cidade de Setúbal.



O homem com cerca de 80 anos e a mulher, uma professora primária reformada com cerca de 70 anos, sofria de demência tendo também sido diagnosticada com um tumor cerebral no inicio deste ano.





Anteriormente ao crime, a mulher terá sido vista a abrir as persianas da janela de casa numa tentativa de suicídio mas foi sucessivamente impedida pelo marido. Tudo leva a crer que o homicídio tenha resultado de um ato de desespero por parte do idoso que há muito que procurava um sítio onde a mulher pudesse ser devidamente acompanhada.



O casal não tinha filhos e vivia no apartamento onde ocorreu a tragédia há mais de 40 anos. Vizinhos e amigos descrevem os dois idosos como sendo pessoas amigáveis e reservadas.



A PJ está ainda a recolher indícios do crime e os corpos não foram ainda retirados do local da ocorrência.



O alerta foi dado às 09h19 e os óbitos foram confirmados no local por uma equipa do INEM. No socorro, na rua Francisco Sá Carneiro, estiveram os Sapadores de Setúbal e a Cruz Vermelha.