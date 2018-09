Homem descobre que vai ser pai um dia antes de lhe ser diagnosticado cancro

Simon Thompson foi depois submetido a um tratamento de quimioterapia que o deixou infértil, no Reino Unido.

11:17

Simon Thompson, um sobrevivente de cancro, recebeu a notícia de que iria ser pai um dia antes de lhe ser diagnosticada a doença, no Reino Unido. O homem de 32 anos foi submetido a um tratamento de quimioterapia durante oito meses que acabou por deixa-lo infértil.

Simon e a namorada Maxine, citados pelo Metro, acreditam que o bebé terá sido "obra do destino" uma vez que o homem ficou incapaz de ter filhos, algumas semanas após iniciar o tratamento. Depois de meses de quimio e radioterapia, Simon acabou por vencer o cancro, tendo assistido ao nascimento do filho Mateo, no dia 17 de agosto.

Segundo o mesmo jornal britânico, o casal confessa que foi uma fase difícil pois enquanto Maxine estava grávida e a precisar de ajuda, Simon estava a ultrapassar uma fase de tratamentos muito agressivos e era ele quem mais precisava de cuidados, acrescentando que foram momentos "agridoces".

"Eu estava desesperado, mas determinado em ver a Maxine dar à luz e ver o meu filho crescer", revelou Simon, citado pelo Metro, depois de vencer a dura batalha contra o cancro durante oito meses.