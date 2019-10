Homem fica sem testículo após ida ao hospital para cirurgia "simples"

Um homem de 62 anos perdeu um testículo após uma operação simples que correu mal, para remover um inchaço no escroto, num hospital em Barrow, no Alasca.



Segundo avança o jornal britânico Metro, uma infeção fez com que a vítima tivesse ficado sem um testículo. Foi transportado de emergência para o hospital, mas dois dias depois, ao acordar da anastesia geral, percebeu que a cirurgia tinha corrido mal.





"A primeira operação foi mal sucedida e não tenho dúvidas de que o médico fez algo que acabou por obrigá-lo a retirar-me o testículo", confessou o homem, que, antes da cirurgia, foi diagnosticado com um tipo de inchaço comum e não prejudicial.Como consequência da operação, e de acordo com a mesma fonte, a vítima ficou com um inchaço "doloroso" e está a tomar morfina para lidar com as dores.Agora, diz que não deixa que a mulher o veja sem roupa, sendo que a perda do testículo teve um grande impacto na sua autoconfiança.