Homem incendeia a mulher depois de a agredir com martelo no Reino Unido

Clarke, um homem de 80 anos, foi condenado a 21 anos e oito meses de prisão por homicídio, depois de ter atacado repetidamente a mulher Helen, de 77 anos, com um martelo antes de a incendiar no carro dos dois, em Langland, no Reino Unido, avança a Sky News.

No dia do crime, o homem enviou uma mensagem aos filhos a dizer que os amava. De seguida, levou a mulher à praia, onde a agrediu nove vezes com um martelo e posteriormente, encharcou-a de gasolina e pegou-lhe fogo.

Um cidadão que passou no momento do crime tentou salvar o casal, mas Clarke empurrou o homem.

Os serviços de emergência chegaram ao local e tentaram ajudar Helen, gravemente ferida. Ainda foi transportada para o hospital, mas não resistiu e acabou por morrer ao fim de dois dias.





Segundo Sky News, a mulher morreu de falência múltipla de órgãos após sofrer queimaduras graves.O juiz da sentença afirmou que Clarke matou a vítima de "uma forma absolutamente brutal e impiedosa", sabendo que lhe causaria "dor e terror inimagináveis".

O filho, que depôs em tribunal, refere que os pais estavam sempre a discutir, sendo o pai por vezes violento e agressivo para com a mãe, mas que pensava que tinham "amadurecido com a idade".

A discussão nos dias anteriores ao homicídio veio na sequência da confissão de Clarke, ao revelar que tinha tido um caso com outra mulher e que até tinha marcado férias na Austrália para rever a amante.