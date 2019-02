Homem mata e desmembra a noiva mas polícia espanhola acredita que foi "acidental"

César Román desfez-se do corpo logo após o homicídio.

empresário de restauração

está detido desde outubro de 2018 em prisão preventiva pelo homicídio de Heidi Paz Bulnes, de 25 anos, de quem estava noivo.



A investigação ganhou agora novos contornos. A Polícia Nacional espanhola acredita que o suspeito matou a noiva de forma "acidental" na casa que ambos partilhavam, em Madrid, Espanha. De acordo com os meios de comunicação espanhóis, o homicídio terá ocorrido após uma discussão que se intensificou tendo César agredido ou empurrado a noiva provocando-lhe assim a morte.



Segundo a investigação o homem assustou-se e por isso desmembrou o corpo. O "rei do cachopo" ter-se-à esforçado para não deixar manchas de sangue no plástico que colocou no chão.



Após desmembrar Heidi, César enterrou parte do corpo juntamente com a faca que usou perto de sua casa. O tronco, sendo mais pesado, colocou-o numa mala e levou-o para Usera.



César Román,conhecido por "rei do cachopo"

A mala veio a ser descoberta dias depois, após um incêndio numa das instalações onde Román tinha um restaurante.



Após o crime, o homem colocou-se em fuga negando todos os factos sendo posteriormente detido. Román culpa um grupo de narcotraficantes ligados à policia.

Segundo Román descreve numa carta, um grupo de traficantes de droga apontaram uma arma à cabeça da noiva acabando por matá-la, o que levou César Román a desaparecer e sair da capital espanhola depois de várias ameaças de morte.