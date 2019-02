Homem mata filha, mulher e sogros em ato de desespero

Horas antes de cometer os crimes, o homicida deixou uma mensagem no Facebook.

12.02.19

Um homem matou a filha, a mulher e os sogros, durante esta segunda-feira, numa quinta da família no Texas.

O homem, de 54 anos, terá morto a filha de 15 meses, Ranly, a mulher Asley, de 27, e os sogros, Lynda e Carlos, ambos de 72 anos, com uma arma de fogo, segundo informação avançada pelo jornal Mirror, que cita as fontes policiais.

Terri Robinson, um amigo próximo do casal, avançou ao jornal britânico que Ashley estava casada com Horn há três ou quatro anos, mas acrescentou que ela estava a pensar separar-se do companheiro, 27 anos mais velho.

Horas antes da tragédia, Horn esteve no ‘Players’, um bar local, a jogar 'póquer', avançou a mesma fonte.



No mesmo dia, terá publicado uma mensagem no Facebook. "Está na hora de pagar por todas as más decisões que tomaste na vida. Nunca apostem a vossa a vida em alguém porque ninguém se conhece a 100 por cento", avançou numa publicação que terá sido apagada entretanto.



Depois de cometer os crimes, o homem acabou por se suicidar.