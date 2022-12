Homem mata namorada e três crianças com martelo durante festa do pijama

Killamarsh, Reino Unido. O agressor disse ainda ter

Um homem admitiu ter assassinado uma grávida e os três crianças durante uma festa do pijama emviolado uma das raparigas enquanto estava a morrer.Damien Bendall, de 32 anos, matou a namorada de 35 anos, Terri Harris, e os dois filhos, Lacey Bennett, de 11 anos, e John Paul Bennett, de 13. O homem assassinou ainda uma amiga das crinças, também com 11 anos.Bendall declarou-se culpado de violar Lacey após ter esmagado os crânios das vítimas com um martelo, disse o procurador Louis Mably, segundo o The Mirror.Vanessa Marshall KC, advogada do agressor, disse que o seu cliente concordou que lhe deveria ser dada uma pena perpétua de prisão.Os corpos das vítimas foram encontrados dentro de casa a 19 de setembro do ano passado. O homem foi detido pelas autoridades por volta das 7h40 da manhã desse dia.Bendall tinha-se mudado para a casa de Terri Harris 18 meses antes dos assassinatos.