Homem mata os três filhos a tiro nos EUA. Alinhou-os e executou-os na própria casa

Há mais uma história a chocar a América. Chad Doerman, um homem norte-americano de 32 anos, matou a tiro os três filhos, de três, quatro e sete anos, em casa no Ohio, nos EUA. A execução dos menores estaria planeada há meses.

De acordo com a ABC News, o triplo homicídio ocorreu durante a tarde da passada quinta-feira. A mãe das crianças, que também ficou ferida, deu o alerta às autoridades. A mulher gritava, em tom de desespero, que os seus filhos tinham sido atacados. "Os meus bebés foram baleados", disse.

Quando a polícia e os meios de socorro chegaram ao local já nada havia a fazer para salvar a vida das crianças. Chad Doerman esperava pela chegada das autoridades de espingarda na mão. Não demonstrou qualquer resistência e confessou os crimes. Está detido e, a pedido do Ministério Público, terá de pagar uma fiança 20 milhões de dólares (cerca de 16 milhões de euros) para poder aguardar julgamento em liberdade. Este é o pedido de fiança mais elevado de sempre no condado de Clermont.



O momento da detenção de Chad Doerman ficou registado na bodycam de um dos polícias que responderam à ocorrência.

Segundo a revista People, os procuradores do caso disseram que o norte-americano tinha admitido que tinha o objetivo de assassinar as crianças há vários meses. Chad contou, inclusive, que um dos rapazes ainda tentou fugir, mas que o perseguiu até conseguir disparar sobre ele.

"O horror é tanto que é difícil processar", disse David Gast, chefe da Divisão Criminal do Gabinete do Procurador do Condado de Clermont, em tribunal, citado pela imprensa norte-americana. "Num ato de crueldade incompreensível, o pai alinhou os três filhos e executou-os na própria casa com uma espingarda", relatou Gast.

Keith Doerman, pai do homicida, afirmou que o filho "simplesmente se passou"." Havia algo a acontecer com que ele não conseguia mais lidar", contou ao jornal The New York Times.

A tia das crianças abriu um fundo para ajudar a pagar as despesas das cerimónias fúnebres, para o qual já foram angariados mais de 200 mil dólares (cerca de 156 mil euros).



"A minha irmã perdeu ontem os seus três fantásticos bebés. Nada fará com que isto melhore, nunca estará tudo bem. Mas, por favor, se conseguirem encontrar no vosso coração uma forma de ajudar a aliviar o fardo financeiro desta tragédia, façam um donativo. Ninguém deveria ter de passar por isto", pode ler-se na publicação do Facebook.