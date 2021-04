Homem morde, bate e aperta filho da namorada até à morte porque criança urinou no sofá

Alegray Damiah Jones foi acusado de homicídio pela morte violenta da criança e encontra-se detido sem possibilidade de sair sob fiança.

Um homem de 30 anos da Florida, Estados Unidos, está a ser acusado de ter mordido, espancado e apertado até à morte o filho de apenas dois anos da namorada. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Alegray Damiah Jones admitiu ter batido na criança até esta ficar inconsciente.Na origem da 'fúria', explica o jornal britânico, terá estado o facto de o menino ter urinado no sofá. Em vez de ligar para o 112 para socorrer a criança, Alegray decidiu enviar mensagens à namorada, enquanto esta estava a trabalhar, a pedir ajuda.Depois das agressões, o homem levou o menino à casa de banho, onde este vomitou, e colocou-o posteriormente na cama. Ao vê-lo inanimado, Jones tentou "acordar" o menino mordendo-o. Ligou depois à mãe da criança, via Facetime, para mostrar o menino. A mulher ligou de imediato aos meios de socorro.A polícia chegou ao apartamento das 00h45, uma hora depois de o homem ter começado a enviar mensagens a pedir ajuda à mãe da criança. O menor foi levado para o hospital onde morreu logo após chegar.A criança possuia vários hematomas, hemorragia cerebral, uma laceração no fígado e apresentava ainda marcas de mordidelas humanas no antebraço esquerdo, revelou o médico que fez a autópsia ao corpo.