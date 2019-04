Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem salta de avião para tentar fugir à polícia e acaba ferido

Minutos após a aterragem o suspeito saltou por uma porta de serviço para fugir às autoridades que o esperavam no aeroporto.

11:53

Um homem saltou de um avião para tentar fugir à polícia mas acabou por ficar ferido na queda. O incidente aconteceu esta sexta-feira após a aterragem de um avião da companhia aérea American Airlines, no aeroporto de Phoenix, nos Estados Unidos.



Segundo o Arizona Republic, o homem teve um comportamento agressivo e insultou vários passageiros durante o voo. Perante as tentativas, sem sucesso, da tripulação em controlar o comportamento do homem, viram-se obrigados a alertar as autoridades em terra.



Durante a aterragem o homem foi levado para a porta do avião para ser entregue às autoridades, no entanto, este decidiu abrir uma porta de serviço no lado oposto da aeronave e saltou, sofrendo ferimentos ligeiros.



O suspeito ainda tentou colocar-se em fuga, mas foi travado por funcionários do aeroporto e detido pela polícia.