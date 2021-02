Humanidade poderá enfrentar pandemia "à escala da Peste Negra", alerta ambientalista

A pandemia da Covid-19 trouxe mudanças em todo o mundo, mas pode aproximar-se um evento ainda mais impactante.

De acordo com o escritor e ambientalista John Vidal, citado pelo jornal "Daily Star", a atual pandemia "pode ser apenas um precursor de algo mais grave" e exemplifica com doenças contagiosas e mortais como o Ébola ou o sarampo.

O especialista acredita que a destruição dos habitats naturais dos animais pode provocar a transmissão destas doenças, uma vez que há alteração dos ecossistemas, provocando uma pandemia "à escala da Peste Negra".

De acordo com o Vidal, "se deixarmos de avaliar a gravidade da situação, a atual pandemia pode ser apenas um precursor de algo muito mais grave ainda".

Em resposta a Vidal, uma das líderes de saúde humana e animal do Instituto Internacional de Pesquisa em Nairóbi, no Quénia, admitiu ã probabilidade de novas doenças zoonóticas, numa mistura das antigas com as novas.

E uma vez num mundo globalizado, onde as pessoas circulam livremente, as doenças poderão surgir sem que as mesmas sejam ainda reconhecidas.

"O cenário que os governos têm de enfrentar é o surgimento de uma nova doença - ou uma nova variante de uma mais antiga - que é tão contagiosa quanto, digamos, o sarampo, e tão mortal quanto o Ébola", sublinhou novamente o ambientalista.