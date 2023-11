Idoso português detido por tentar violar turista num hostel no Rio de Janeiro

Um homem de 77 anos, com nacionalidade portuguesa, foi detido, esta terça-feira, por ter tentado violar uma turista húngara num hostel na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil, avança o G1.Segundo as autoridades, o homem encostou a mulher contra uma parede e ameaçou-a dentro um dos quartos partilhados do hostel. O crime aconteceu esta segunda-feira. O idoso português foi detido no dia seguinte, depois de a vítima ter apresentado queixa às autoridades e deixado de seguida o Brasil.O idoso, que mora no Brasil há 30 anos e é divorciado, frequentava aquele hostel algumas vezes e costumava ser inconveniente e inoportuno com os turistas, diz o jornal brasileiro.