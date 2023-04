Homem rapta menino de 12 anos junto a escola, viola e filma crime em Vila do Conde

Um homem, de 39 anos, com extensos antecedentes criminais por crimes violentos, foi detido por suspeitas de rapto, violação e pornografia sobre um menor, agora com 13 anos, em Vila do Conde. Os crimes terão sido cometidos na última terça-feira, revela a Polícia Judiciária em comunicado.O arguido terá abordado o jovem, pela manhã, nas imediações do estabelecimento de ensino que frequenta, convencendo-o a entrar na sua viatura, seguindo para parte incerta. O homem, munido de uma réplica de arma de fogo, intimidou a vítima a ir até "um local fechado onde a submeteu a diversas práticas sexuais abusivas, que registou em fotografia e vídeo", diz a PJ em comunicado.O menor esteve sequestrado durante cerca de quatro horas, tendo sido libertado junto à casa onde mora sob a ameaça de se revelasse a alguém o que tinha acontecido, seria morto.Mas este não é caso único. O homem é suspeito de cometer crimes idênticos no passado dia 9 de fevereiro, na Póvoa de Varzim, sobre um menor de 12 anos de idade.O detido, que se encontrava em liberdade condicional, ficou em prisão preventiva após ser presente a primeiro interrogatório judicial.