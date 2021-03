Conheça Stromboli e Filicudi: as ilhas italianas conhecidas por terem o "cocktail sexual" ideal para a fertilidade

As ilhas italianas de Stromboli e Filicudi, do arquipélago da Sicília, são muitas vezes referidas como "ilhas de fertilidade" ou locais de "peregrinação sexual" por terem aparentemente a capacidade de aumentar a líbido sexual, avança a CNN.



Os habitantes locais alegam que esse 'poder' se deve ao ambiente relaxante das ilhas, bem como às suas águas termais, à lava vulcânica e às suas flores, consideradas no seu conjunto um "cocktail orgásmico".





São vários os recém-casais de todo o mundo, que querem ser pais, que viajam até aqui para cumprirem o sonho de terem um bebé. Também as jovens que esperam encontrar o amor procuram nestas ilhas o parceiro ideal.



Stromboli

Das duas, Stromboli é considerada a mais afrodisíaca. "É um lugar muito sensual, uma ilha de fogo e paixão", disse à CNN uma comerciante de vinhos local, Maria Puglisi.



"Pode sentir as constantes vibrações dentro de si, cada vez que o vulcão entra em erupção; é como se explodisse no seu corpo. É uma atração poderosa e afrodisíaca", continuou.



Maria Puglisi explica ainda que são muitos os turistas que viajam até à cratera do vulcão e que, uma vez lá, se despem e se deitam de barriga para baixo de modo a sentir as vibrações das erupções nos seus corpos.





"É uma experiência orgásmica, um ritual que acende o sexo apaixonado. O calor e a batida vulcânica entram no seu sangue e ativam essa vibração sexual no ar", continua a vendedora.



A ilha tem também uma planta que liberta uma fragrância hipnótica durante a noite que, alegdamente, aumenta a líbido, com propriedades semelhantes ao viagra. Chama-se "dama-da-noite".