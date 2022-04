Influencer brasileira de 28 anos encontrada morta no Rio de Janeiro

publicado em 2018, que até este sábado já tinha mais de 430 mil visualizações.







A cantora e famosa influencer brasileira Aline Borel, de 28 anos, foi encontrada morta com duas marcas de tiros na passada quinta-feira, dia 21 de abril, na Rua Dr. Leal, na Praia do Dentinho, cidade de Araruama, no Brasil.É um nome que pode passar despercebido a muitos portugueses, mas Aline Borel era considerada um grande fenómeno no Brasil. A jovem de 28 anos ganhou popularidade nas redes sociais ao partilhar vídeos a cantar músicas de autoria própria e de outros artistas famosos. Um dos maiores sucessos foi o vídeo em que cantava a música "É cansativa a vida do crente",O caso está a ser investigado pela polícia, não havendo ainda informações sobre o que terá causado a morte da influencer.O funeral ocorreu na tarde da passada sexta-feira, sem a realização de velório.