Inglaterra ameaça desistir do Mundial após caso de ex-espião russo envenenado

Sergei Skripal foi condenado por passar segredos da Rússia e sofreu ataque no Reino Unido.

14:26

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, ameaçou o Kremlin, esta terça-feira.



Johnson garantiu que o Reino Unido vai responder de forma "robusta" ao caso do espião russo que foi envenenado esta segunda-feira em Salisbury, assegurando que, se se provar que a Rússia está envolvida no caso, a Inglaterra cancela a sua participação no Mundial de Futebol.



Sergei Skripal, ex-espião, foi considerado um traidor e condenado por passar segredos da Rússia à Inglaterra. Este domingo, o homem, de 66 anos, e a filha, com cerca de 30, foram encontrados inconscientes em Salisbury, no Reino Unido. Estão em estado grave no hospital, acreditando-se que foram envenenados.



De resto, o restaurante onde terão estado está sob controlo da polícia local e dois agentes chegaram mesmo a ser levados para o hospital como medida preventiva, depois de investigarem o caso e apresentarem sintomas de contaminação. Uma terceira pessoa, que fazia parte da equipa de emergência médica que acudiu pai e filha, ainda se encontra hospitalizada.



Embora Johnson garante que não está já a apontar o dedo à Rússia neste caso, o certo é que o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico fez questão de descrever a Rússia como uma "força maligna e disruptiva".



"Digo já aos governos de todo o mundo que nenhuma tentativa de homicídio de inocentes em solo britânico vai ficar sem punição", disse, assegurando que, caso se prove a culpa da Rússia neste incidente, "será muito difícil de imaginar" que a Inglaterra participe no Mundial, pelo menos "de forma normal".



A Rússia, por sua vez, já negou qualquer envolvimento no envenenamento do seu ex-espião.

Recorde-se que a edição deste ano do Mundial de Futebol vai decorrer este verão na Rússia.