Ingrediente presente nos elixires bucais pode prevenir transmissão do coronavírus, segundo estudo

O comum elixir bucal que usamos depois de escovar os dentes pode ajudar a impedir a transmissão do novo coronavírus, através da neutralização do mesmo nas gotículas de saliva. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, que estudou as propriedades antisséticas dos elixires bucais no combate à Covid-19.

Os investigadores detetaram que, para o produto ter alguma eficácia, necessita que contenha na sua composição cloreto de ceilpiridínio, substância que mata 99% das bactérias e agentes patogénicos da boca.

A investigação apurou que, em teste in vitro, os vários tipos de elixir testados, incluindo os encontrados em qualquer supermercado desativavam o coronavírus em apenas 30 segundos. Em entrevista ao Daily Star, os investigadores adiantam que "os resultados reais são muito diferentes do verificado nos testes de laboratório", numa altura em que a investigação continua e ainda pende validação das conclusões por um painel independente.

Estudos adicionais às capacidades da substância no combate à Covid-19 vão continuar.

De recordar que, recentemente, cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, já tinham revelado que alguns elixires bucais e até champôs para bebé tinham alguma influência na redução da transmissão do novo coronavírus.