Irão acusou 10 oficiais pelo abate de avião comercial ucraniano em 2020

Um procurador militar iraniano, que cessou funções e que é citado esta terça-feira pela imprensa de Teerão, disse que dez oficiais foram formalmente acusados por terem responsabilidade no abate do avião comercial ucraniano em 2020, na capital do Irão.

O procurador militar Gholamabbas Torki referiu-se ao caso do avião comercial das linhas aéreas da Ucrânia, que matou mais de 170 passageiros.

As agências de notícias ISNA e Mizan, que dependem do Ministério da Justiça do Irão, também publicaram as declarações, sem mais detalhes.