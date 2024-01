Irmã de Kim Jong-un critica discurso de ano novo de Presidente sul-coreano

A irmã do líder norte-coreano condenou esta quarta-feira o discurso de Ano Novo do Presidente sul-coreano, que falou na estratégia de dissuasão de Seul e Washington, justificando-a com o reforço das capacidades nucleares de Pyongyang.

"Agradeço da forma mais cordial o compromisso do Presidente da República da Coreia [nome oficial da Coreia do Sul], Yoon Suk-yeol, de prestar continuamente 'serviços distintos' ao rápido desenvolvimento da superioridade militar do nosso Estado também no novo ano", escreveu Kim Yo-jong, em tom sarcástico, num artigo publicado pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte KCNA.

Yoon Suk-yeol sublinhou no discurso de Ano Novo que a Coreia do Sul e os Estados Unidos vão concluir até meados do ano a modernização do mecanismo de dissuasão contra a Coreia do Norte, que inclui agora também a opção de uma resposta nuclear ao persistente aumento do armamento do regime de Pyongyang.