Irmãos de 1 e 4 anos encontrados a deambular na rua descalços e sob influência de drogas em Espanha

Dois irmãos, de um e quatro anos, foram encontradas a deambular descalços na via pública em Soria, Espanha. As crianças testaram positivo para cocaína após exames médicos realizados no Hospital de Santa Bárbara.Segundo a agência EFE, o alerta foi dado por um casal que passeava na rua e se deparou com as crianças sozinhos e em más condições de higiene.Os meninos foram levados para a esquadra e depois reencaminhados para o hospital.Na sequência de uma investigação, a Polícia Nacional Espanhola conseguiu identificar e localizar os pais das crianças.Os pais, que tinham sido detidos inicialmente pelo crime de abandono de menores, foram presentes a tribunal, e saíram em liberdade.Os menores foram entregues à Junta de Castilla y León.