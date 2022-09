Itália: Líder histórico da Liga Norte afinal fica no Parlamento

O ex-líder histórico da Liga Norte, Umberto Bossi, conseguiu ser reeleito para o Parlamento, nas eleições de domingo, anunciou esta quarta-feira um membro do partido, antes de o Ministério do Interior corrigir uma informação inicial contrária.

"Até que os resultados se tornem definitivos, podem corrigi-los", disse o vice-presidente do senado italiano, Roberto Calderoli, referindo-se à informação que erradamente tinha indicado que o senador de 81 anos, líder histórico da Liga Norte, tinha ficado fora do Parlamento.

O Ministério do Interior já veio confirmar que Bossi venceu as eleições no seu círculo de Varese, a norte de Milão, em Itália, pelo que poderá assumir o cargo de senador que já ocupava antes das eleições do passado domingo.