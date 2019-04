Jacarés fogem de cativeiro e surpreendem população após tempestade no Rio de Janeiro

Chuva e deslizamento de terras já provocaram pelo menos dez mortos na cidade brasileira.

Não bastasse as águas, a lama, o esgoto, o descaso, a violência, a injustiça, agora tem também JACARÉS ANDANDO PELAS RUAS DO RIO DE JANEIRO. #riodejaneiro pic.twitter.com/dqHsew163b — Ana Nogueira (@anagloriosa) 10 de abril de 2019

Um grupo de jacarés fugiu de um cativeiro numa quinta na favela Rola, em Santa Cruz, no oeste da cidade do Rio de Janeiro, na sequência da tempestade que está a abalar a cidade brasileira.O desmoronamento de uma parede terá sido o fator que levou a que os animais selvagens conseguissem sair do local onde se encontravam em cativeiro, de acordo com informação avançada pelo jornal Plataforma.Os serviços municipais de proteção ambiental confirmaram a mobilização de uma equipa para o local na tentativa de encontrar os jacarés, que são atualmente uma preocupação para os habitantes da favela. No entanto, esta operação está a ser dificuldada pelo facto desta zona ser 'liderada' por narcotraficantes, de acordo com a mesma fonte.Na rede social Twitter surgiu uma fotografia de um jacaré a 'atravessar' a rua. "Já não bastava a água, a lama, o esgoto, a violência, a injustiça e agora também há jacarés a andar pelas ruas do Rio de Janeiro", pode ler-se na descrição da autora da fotografia.