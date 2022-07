Jair Bolsonaro tinha caixas cheias de dinheiro em casa

Segundo o livro, intitulado ‘O Negócio do Jair’, que sai em setembro e é o resultado de investigações da jornalista brasileira Juliana Dal Piva, esse dinheiro seria fruto de desvios e outras irregularidades supostamente praticadas pelo atual Presidente do Brasil.



Um novo livro alega que Jair Bolsonaro escondia grandes somas de dinheiro vivo na sua casa no elegante bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando era deputado federal.Segundo o livro, intitulado ‘O Negócio do Jair’, que sai em setembro e é o resultado de investigações da jornalista brasileira Juliana Dal Piva, esse dinheiro seria fruto de desvios e outras irregularidades supostamente praticadas pelo atual Presidente do Brasil.

A obra cita, entre outros, um ex-cunhado de Bolsonaro, André Siqueira Valle, que conta que ficava constrangido quando ia visitar a irmã, Ana Cristina Valle, e via tantas caixas com dinheiro espalhadas pela casa. Esse dinheiro, segundo André, era proveniente da ‘rachadinha’, um esquema de extorsão montado por Bolsonaro, que obrigava funcionários e assessores a devolverem-lhe até 90% do salário, fraude de que o ex-cunhado participou até ser despedido por não aceitar ficar com apenas 10%.