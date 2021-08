Jake Davison, o homem que abriu fogo e matou cinco pessoas em Plymouth no Reino Unido

Cinco vítimas mortais é o resultado do tiroteio que chocou esta quinta-feira à noite a cidade de Plymouth no Reino Unido . O atirador morreu no local depois de ceifar a vida a cinco outras pessoas.Segundo a BBC, Jake Davison é o suspeito de ter matado quatro adultos e uma criança, naquele que é já considerado o maior tiroteio no Reino Unido desde 2010, sem relação com atos de terrorismo.Jake Davison tinha 23 anos e em vídeos gravados semanas antes do massacre dizia-se "derrotado pela vida". O jovem culpava-se por não ter uma namorada.Jake teria ainda uma aparente obsessão por armas, segundo uma lista de reprodução de vídeos compilada pelo próprio no Youtube.No último vídeo publicado, o jovem de 23 anos culpava-se pela vida que levada e dizia que tinha chegado a um beco sem saída, enquanto lutava para atrair mulheres e perder peso. "Estou abatido e derrotado pela vida", disse.Quatro pessoas morreram no local do crime depois de terem sido alvejadas, a quinta vítima morreu no hospital. Entre os óbitos estão três pessoas do sexo feminino e duas do masculino, entre as quais uma criança.