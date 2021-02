João Loureiro estava no voo de São Paulo para Salvador, no Brasil, antes de ter sido apreendida uma grande quantidade de cocaína no avião privado, avança esta sexta-feira a RTP.Estes factos desmentem as afirmações do ex-presidente do Boavista, que garantiu estar "absolutamente alheio" à polémica que envolve 500 quilos de estupefacientes.