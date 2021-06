João Lourenço destaca percurso "notável" de Portugal no 10 Junho

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, destacou hoje o percurso "notável" de Portugal, que o tornou uma referência ao nível da tecnologia, ciência e turismo, e congratulou-se com a "vitalidade crescente" entre os dois países.

"Gostaria de destacar, nesta data histórica para a vossa Nação, o percurso notável do povo português, que tem conseguido, com o seu engenho, fazer de Portugal uma referência ao nível global em aspetos relevantes da tecnologia, da ciência e também como um destino acolhedor para vários povos do mundo que se cruzam no vosso território e desfrutam da diversificada oferta cultural", refere o Presidente angolano.

A mensagem de João Lourenço é dirigida ao Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito das comemorações, hoje, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na nota, o João Lourenço destaca ainda que a oferta cultural de Portugal expressa através da língua portuguesa une os países "e dinamiza a concretização dos objetivos comuns no quadro da CPLP".

"Satisfaz-me constatar que as relações entre os nossos dois países se processam com uma vitalidade crescente em benefício do contínuo aprofundamento da cooperação bilateral", refere.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar hoje na Madeira numa cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, data pela segunda vez assinalada em contexto de pandemia.