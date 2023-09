Jogador finge ter cancro e pede donativos para participar em torneio de póquer

Um jogador amador de póquer mentiu sobre ter cancro para angariar dinheiro para conseguir entrar numa prova do World Series of Poker - uma das competições mais cotadas do jogo de cartas.O norte-americano Rob Mercer admitiu que não estava na fase mais avançada (Estadio IV) do cancro no cólon, como anteriormente tinha dito. O jogador criou, em junho, uma angariação de fundos, com a qual obteve cerca de 40 mil euros."O que eu fiz foi errado, eu não tenho cancro no cólon. Não devia tê-lo dito às pessoas, fi-lo no calor do momento", confessa ao Las Vegas Review . Além das doações em dinheiro, Rob recebeu uma estadia num hotel durante o World Series of Poker."Desculpem por não ter sido honesto", acrescenta. Apesar dos remorsos, Rob não tem intenções de devolver o dinheiro, uma vez que acredita que tem cancro na mama, não diagnosticado.A GoFundMe, plataforma usada pelo norte-americano para angariar dinheiro, já se manifestou, depois de ter entrado em contacto com Rob, por violar os termos de utilização."Todas as doações serão devolvidas e a conta será banida", garante a empresa.