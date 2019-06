Johnson e Hunt vão a votos para disputar liderança do governo britânico

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson e o atual chefe da diplomacia britânica Jeremy Hunt são os candidatos que vão disputar a liderança do Partido Conservador e do Governo e decidir de que forma o Reino Unido vai abandonar a União Europeia a 31 de outubro.As duas últimas rondas de votação dos deputados conservadores ditaram o afastamento dos outros dois candidatos que ainda restavam na disputa.O presidente da câmara de Londres, Savid Javid, foi o primeiro a ser eliminado, na quarta ronda de votação que decorreu esta quinta-feira de manhã, seguindo-se-lhe o ex-ministro da Educação Michael Gove, que ficou a dois votos de Hunt na quinta e derradeira votação, em que Johnson obteve 160 votos contra 77 de Hunt.Cabe agora aos 160 mil militantes registados do Partido Conservador escolher qual dois dois será o sucessor de Theresa May à frente do partido e, por inerência, do governo britânico.