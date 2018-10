Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista saudita foi desmembrado ainda vivo no consulado de Istambul

Jornalista da AL Jazeera revela que Jamal Khashoggi foi drogado e cortado em sete minutos. Imprensa turca fala em tortura e decapitação.

19:17