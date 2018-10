Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turcos convencidos de que Khashoggi foi desmembrado no consulado saudita

Buscas em Istambul detetam indícios de que o jornalista foi morto no consulado da Arábia.

19:58

O corpo do jornalista desaparecido Jamal Khashoggi foi desmembrado depois de ter sido assassinado há duas semanas no consulado saudita, em Istambul, afirmou esta terça-feira uma fonte turca à estação televisiva CNN.



No seu portal na Internet, a estação de televisão norte-americana avançou que o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, afirmou esta terça-feira de manhã que os investigadores turcos estavam a analisar materiais "tóxicos" e "pintados".



As autoridades turcas investigam o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que a 02 de outubro entrou no consulado para tratar de questões administrativas, não voltando a ser visto.



Um oficial da polícia turca disse esta terça-feira à imprensa, sob condição de anonimato, que durante as buscas foram encontradas provas de que o jornalista foi morto no consulado.



Na segunda-feira, ainda segundo a CNN, a Arábia Saudita deverá admitir que Khashoggi morreu no consulado, durante um interrogatório que correu mal.



Estados Unidos, ONU, Alemanha, França e Reino estão entre os que pediram uma investigação completa ao desaparecimento do jornalista, crítico do príncipe herdeiro saudita e autoexilado nos Estados Unidos desde 2017, onde escrevia nomeadamente para o Washington Post.



O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, reuniu-se esta terça-feira com o rei saudita Salman bin Abdelaziz e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e, segundo anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, vai estar na quarta-feira na Turquia.



"Esperamos a visita de Pompeo à Turquia. Não sabemos que informação trará de Riade, explicá-lo-á quando chegar", disse o ministro turco.