Mike Pompeo reúne-se com rei saudita sobre desaparecimento de jornalista

Por Lusa | 09:17

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, reúne-se esta terça-feira em Riade com o rei Salman sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi desaparecido há duas semanas depois de ter entrado no consulado saudita em Istambul.

De acordo com a Associated Presse, Pompeo chegou esta terça-feira de manhã à capital da Arábia Saudita e deve reunir-se com o monarca nas próximas horas.

As autoridades da Turquia já indicaram que Khashoggi foi assassinado, tendo o corpo sido esquartejado, no interior do consulado da Arábia Saudita em Istambul.