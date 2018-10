Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista saudita gravou a sua própria morte

Apple Watch terá registado áudio de Jamal Khashoggi a ser torturado e morto.

09:19

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido há mais de uma semana após visitar o consulado do seu país em Istambul, terá registado em áudio no seu Apple Watch o momento em que foi torturado e morto por agentes sauditas no interior do edifício. As gravações foram sincronizadas com a sua conta de iCloud e já terão sido recuperadas pelos investigadores turcos.



O relógio do jornalista está em paradeiro incerto, tal como o seu corpo, mas as gravações, além de terem sido sincronizadas com a ‘nuvem’ da Apple, foram também parcialmente descarregadas para o iPhone do jornalista, que este deixou com a namorada antes de entrar no consulado. Peritos levantaram algumas dúvidas sobre esta hipótese, uma vez que, para isso ser possível, o relógio e o telemóvel tinham de estar ligados à mesma rede wi-fi e estarem separados entre si por uma distância máxima de 9 a 15 metros, dependendo dos obstáculos.



Recorde-se que as autoridades turcas já tinham informado os EUA de que possuíam gravações áudio que provavam que o jornalista tinha sido torturado e morto, desconhecendo-se se se referiam aos ficheiros gravadas pelo relógio do jornalista.



O presidente Donald Trump já avisou que, caso seja verdade que o jornalista foi assassinado no interior do consulado, o governo saudita sofrerá uma "punição severas".