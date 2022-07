Jovem de 14 anos atacado ao tirar selfie com jaguar

Um jovem de 14 anos arriscou a vida após ter sido atacado por um jaguar para tirar uma selfie. O rapaz, identificado como José, passou a barreira de segurança e caiu para perto do animal. O caso ocorreu no passado sábado no Zoo Leon, numa cidade do México.De acordo com o The Mirror, o felino atacou a perna de José mas ficou distraído com o sapato do jovem, dando-lhe tempo para fugir. Um porta-voz do jardim zoológico revelou que o rapaz se encontra estável, tendo sofrido apenas ferimentos na perna e no pé.

Após o acidente, o Zoo Leon emitiu um comunicado onde reforçou as regras de segurança do espaço. "É importante mencionar que há placas expostas [aconselhando os visitantes] a não violarem as barreiras de segurança, isto para salvaguardar a integridade e segurança dos nossos visitantes, bem como dos animais do zoológico", escreveu o porta-voz do local.



O Zoo Leon está aberto desde 1979 e abriga mais de mil animais de 180 espécies.