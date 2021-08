Recorde digno de Olímpicos: Morcego voa mais de dois mil quilómetros e morre atacado por gato

Um morcego fez mais de dois mil quilómetros em voo, desde Londres até à Rússia, um recorde que está a espantar os cientistas. Mas, ao chegar à região de Pskov, o animal foi atacado por um gato e acabou por não resistir aos ferimentos.

O morcego-fêmea, da espécie morcego-de-nathusius, terá escapado do Jardim Zoológico de Londres, uma vez que tinha a marca ‘London Zoo’ numa asa. Foi resgatado por um grupo de reabilitação de morcegos, mas acabou por não resistir aos ferimentos causados pela ‘luta’ com o felino que o atacou.

Segundo a BBC esta é a maior viagem registada de um morcego, pelo Reino Unido e Europa, batendo todos os anteriores registos britânicos. O exemplar em questão é de pequenas dimensões, pesando apenas nove gramas.

"É uma viagem notável. A maior que tenhamos conhecimento feita por um morcego, atravessando toda a Europa. É uma atleta olímpica e esta viagem é uma descoberta científica, mais uma peça do puzzle que é a migração de morcegos. Os movimentos desta espécie no Reino Unido e nos países europeus é ainda um mistério", afirma Lisa Worledge, do Fundo de Conservação de Morcegos inglês, assinalando que as rotas migratórias dos morcegos-de-nathusius têm sido seriamente afetadas pelas alterações climáticas.