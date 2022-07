Jovem de 14 anos morre em "trágico acidente" numa montanha-russa

Visitantes que estavam no parque no momento do acidente relatam que ouviram um "grande barulho".





Para além da vítima mortal, um menino de 13 anos sofreu ferimentos na mão. As autoridades encontram-se agora a investigar as causas do acidente. O parque temático foi encerrado durante o resto do dia.A montanha-russa tem 400 metros de comprimento e atinge velocidades de até 70 km/h. Esta não é a primeira vez que ocorre um acidente na diversão. Em 2008, após a abertura do parque, quatro pessoas ficaram feridas quando uma das carruagens se soltou.