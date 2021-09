Bournemouth, no Reino Unido, onde milhares de turistas se encontravam a desfrutar de um dia quente de julho.A vítima estava com um grupo de amigos a jogar à bola quando esta fugiu do seu alcance. A jovem foi buscar a bola que lhe foi devolvida pelo violador. Antes que conseguisse voltar para perto dos amigos, o agressor começou a conversar com a vítima antes de a puxar para o mar onde a violou sem que ninguém desse conta."Ninguém conseguia ver o que se estava a passar e ele violou-me", continua.A jovem explicou ainda que o amigo do violador se aproximou deles e foi aí que conseguiu escapar e voltar para o areal, sendo perseguida pelo agressor.Nas declarações dadas ao programa Crimewatch Live da BBC 1, a vítima explica que saiu da água a chorar e logo contou à amiga o que tinha acontecido. Acrescenta aidna que estava "muito magoada" e que, por isso, foi à casa de banho próxima.O violador voltou a abordá-la questionando como poderia entrar em contacto consigo. "O meu amigo fez com que ele se fosse embora e nunca mais o vi", continua.O crime aconteceu no dia 18 de julho deste ano e a vítima diz que atualmente não consegue sair de casa, que se sente assustada e vulnerável. "Estou com medo de que as pessoas me julguem pelo que aconteceu", revela ainda."Eu não pedi isto, tentei impedi-lo, mas não consegui", acrescenta.