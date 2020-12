Jovem de 18 anos morre congelado no carro após GPS indicar estrada errada

Um jovem russo de 18 anos morreu congelado no próprio carro, após ter seguido por uma estrada abandonada por indicação do GPS, durante uma tempestade de neve e com -50ºC de temperatura. Sergey Ustinov e o amigo Vladislav Istomin foram encontrados dentro do veículo que usaram para sair de Yakutsk, na Rússia, uma semana depois de desaparecerem.

Os dois jovens estavam numa estrada desativada em Magadan, dentro de um Toyota Chaser. Por milagre, Vladislav estava ainda vivo.

Segundo o Komsomolskaya Pravda, o carro terá embatido num ramo de árvore e ficou imobilizado. Sem rede de telemóvel nem aquecimento, os dois não tinham como pedir ajuda.

Só uma semana depois de uma intensa operação de buscas é que a polícia encontrou os dois amigos. "O carro foi abaixo e não tinha os sistemas elétricos operacionais. Os dois jovens ainda tentaram fazer uma fogueira com um dos pneus, mas sem sucesso. O ferido que foi transportado ao hospital está a lutar pela vida nos cuidados intensivos", adiantou uma porta-voz da polícia.