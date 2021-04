Jovem de 21 anos morre vítima de cancro no dia do casamento

Uma jovem, de 21 anos, morreu, vítima de cancro, no dia em que se ia casar, em Inglaterra.

Chloe Askey e o namorado decidiram marcar o casamento para 12 de abril, a passada segunda-feira, devido à condição de saúde da jovem. No entanto, Chloe não resistiu e acabou por falecer exatamente no dia da cerimónia.







De acordo com The Daily Mirror, a Covid-19 dificultou os tratamentos de Chloe que nos últimos dias já estava muito debilitada.