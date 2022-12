A brutal repressão dos protestos no Irão atingiu esta semana um novo grau de selvajaria, com a execução em público de um jovem de 23 anos condenado pelo crime de ‘inimizade a Deus’. As imagens do corpo de Majid Reza Rahnavard enforcado numa grua, de pés e mãos atados e a cabeça coberta por um pano negro, foram amplamente difundidas pelos meios de propaganda do regime de Teerão com o objetivo de dissuadir a participação nos protestos que representam a maior ameaça ao regime de Teerão desde a Revolução Islâmica.









